SOLICITUD DE PARADERO. BUSCAMOS A MACIEL DE 16 AÑOS

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Séptima Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero del menor OCTAVIO JUAN PABLO MACIEL, de 16 años, de 1,70 metros de altura, de contextura física delgada, tez blanca, cabello lacio cabello corto teñido por parte «reflejo» color amarillo, ojos color negros ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestía short blanco, sin remera y descalzo. Se le ha visto por última vez en en fecha 02/12/2025.



Cualquier novedad sobre el menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Séptima Resistencia al 3624709239 o al servicio de emergencias 911.-

