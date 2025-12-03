RESISTENCIA: RECUPERAN UNA MOTOCICLETA ROBADA Y DETIENEN AL SOSPECHOSO ESCONDIDO ENTRE PASTIZALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El rodado tenía pedido de secuestro por una causa de hurto en contexto de violencia de género.



Hoy, durante la madrugada, alrededor de las 00:30, efectivos de la Comisaría Novena de Resistencia fueron comisionados a un domicilio por calle Lonardi por la presunta sustracción de una motocicleta.

En el lugar, una mujer informó que había visto en la zona a su expareja, quien días atrás le había robado una motocicleta de 110 cilindradas. Ante ello, el personal policial inició un rastrillaje por el sector y descendió por el terraplén cercano a la laguna, donde hallaron una moto con características coincidentes.

Al verificar el rodado en el padrón motovehicular, constataron que contaba con pedido de secuestro vigente en una causa por hurto en contexto de violencia de género, tramitada por otra unidad policial.

A pocos metros del hallazgo, los agentes detectaron a un hombre oculto entre los pastizales, quien fue demorado e identificado como el principal sospechoso del hecho. Luego de ser examinado en sanidad policial, fue trasladado junto al secuestro a la comisaría interviniente para los fines legales.

