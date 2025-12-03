FONTANA: DETIENEN A UN HOMBRE QUE TRANSPORTABA ELEMENTOS DE DUDOSA PROCEDENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El sospechoso intentó huir al ver a la policía, pero fue demorado tras abandonar los objetos que llevaba.



Durante la madrugada de este miércoles, a eso de las 02:30, efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana que realizaban recorridas preventivas observaron a un hombre trasladando un objeto de gran tamaño sobre la calle Mendoza, a la altura del 3700.

Al acercarse para identificarlo, el individuo advirtió la presencia policial, arrojó los elementos que llevaba e intentó escapar hacia una zona de malezas cercana al barrio Cacique Pelayo. A los pocos metros fue demorado por el personal actuante.

En el lugar se secuestraron un secador de pelo profesional y una pava eléctrica, artículos cuya procedencia el sujeto no pudo acreditar. Se realizó un rastrillaje por la zona para ubicar a posibles damnificados, aunque sin resultados positivos.

La Fiscalía dispuso iniciar actuaciones para determinar el origen de los elementos y que el hombre sea notificado en libertad.

