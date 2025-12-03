VILLA RÍO BERMEJITO: UN INCENDIO AFECTÓ DOS VIVIENDAS Y UN BOMBERO FUE ASISTIDO POR ASFIXIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El siniestro se originó presuntamente por una falla eléctrica y fue controlado por bomberos voluntarios y vecinos del barrio Oro Azul.

Anoche, alrededor de las 23:10, personal policial y bomberos voluntarios intervinieron en un incendio registrado en una vivienda del barrio Oro Azul, en Villa Río Bermejito. Al arribar al lugar, el fuego fue combatido rápidamente con la colaboración de vecinos hasta lograr su extinción total.

Según la propietaria del inmueble afectado, el incendio se habría iniciado por una falla eléctrica en un aire acondicionado de ventana. No se registraron personas lesionadas dentro del domicilio.

El fuego también ocasionó daños materiales en la vivienda lindante, aunque su ocupante no sufrió heridas.

Durante el operativo, un bombero voluntario debió ser asistido por inhalación de monóxido de carbono y fue trasladado por la ambulancia local. Se encuentra estable bajo observación.

La policía realizó las actas correspondientes y solicitó la intervención de la División Bomberos de Juan José Castelli para llevar adelante las pericias técnicas en el lugar.

