IPDUV RECUERDA EL VENCIMIENTO DE CUOTAS Y LAS DISTINTAS OPCIONES DE PAGO
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda recuerda que el día 15 de cada mes, vence la cuota correspondiente a las viviendas adjudicadas, e informa las distintas alternativas disponibles para realizar el pago.
A continuación, las vías habilitadas para abonar las cuotas:
-Nuevo Banco del Chaco: con DNI y número de adjudicatario, sin necesidad de boleta física. También disponible la adhesión a débito automático.
-Agencias Lotipago y Caja Municipal: únicamente con boletas vigentes.
-Home Banking / Red Link: opción “IPDUV Chaco – Préstamos”, ingresando el código electrónico correspondiente.
-Tu Gobierno Digital: permite generar la boleta única, pagar con tarjeta de crédito o débito y acceder a opción de cancelación anticipada.
El IPDUV recomienda consultar periódicamente sus canales digitales para mantenerse informado sobre vencimientos, actualizaciones y beneficios vigentes.
Para más información, puede ingresar a www.ipduv.chaco.gob.ar, visitar las redes oficiales o comunicarse con el área de atención al público del Instituto.