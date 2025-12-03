CHACO, DESTACADO POR LA PRENSA NACIONAL POR SU PROGRAMA PARA FORMADORES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En una nota titulada “La apuesta de Chaco por transformar la enseñanza docente desde la base: cómo es el exclusivo programa para formadores”, el sitio Infobae subraya que, en los últimos años, “buena parte de las iniciativas de formación continua se concentró en docentes de los niveles obligatorios”, mientras que la actual “apuesta chaqueña” pone el foco en los Institutos de Formación Docente, espacios donde “se definen planes de estudio, se modelizan prácticas y se instala una determinada idea de qué significa enseñar y aprender”.



Medios nacionales destacaron la implementación en la provincia del Chaco del programa Conectad@s para Formar, una propuesta de capacitación destinada a mil docentes de los Institutos de Formación Docente que busca fortalecer la preparación de los futuros maestros y profesores. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y acompañada por Ticmas, se orienta a un segmento estratégico del sistema educativo: quienes forman a los educadores que luego estarán frente a las aulas.

“El Ministerio busca intervenir en el origen de la cadena formativa, con la expectativa de que lo que suceda en este programa impacte directamente en la formación de los futuros docentes y, a mediano plazo, en la calidad de los aprendizajes en las escuelas chaqueñas”, enfatiza el artículo.

El programa combina actividades virtuales, encuentros sincrónicos y mentorías personalizadas, articuladas en seis ejes centrales: aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, pensamiento computacional, habilidades del siglo XXI, educación socioemocional y evaluación formativa. Además, la estrategia prevé la conformación de una red provincial entre los institutos, destinada a intercambiar experiencias y construir acuerdos pedagógicos comunes.

“Formar a quienes forman es multiplicar el impacto. Si fortalecemos a los institutos, fortalecemos todo el sistema educativo”, sostuvo la ministra de Educación de la provincia, Sofía Naidenoff, quien destacó que el programa “dejará capacidad instalada” en los institutos chaqueños, promoviendo enfoques innovadores.

“Este acercamiento a las herramientas que la tecnología nos ofrece es fundamental para que los procesos pedagógicos impacten en la mejora y en los resultados, como nos pide el Gobernador Leandro Zdero”, sintetizó.

