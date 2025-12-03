AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Miércoles 3 de diciembre

8:30 Hs- Taller sobre prevención, ante las altas temperaturas.

Lugar: Colegio de Bioquímicos, Salta 446, 1er. Piso.

9:30 Hs- En la Casa de las Culturas, planta baja, se anunciará el Programa de actividades para el Verano 2026.

-Instituto de Cultura, Mario Zorrilla.

11:00 hs: Presentación de Plan para productores, entre el Programa BIOFIN de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno del Chaco.

-Organizan: Secretaría de Coordinación de Gabinete y Ministerio de la Producción.

Lugar: Oficina de Turismo, del Parque de la Democracia.

11:00 Hs- Día Internacional de la Persona con Discapacidad. En la sede de IPRODICH, Monteagudo 1630, entrega de ayudas técnicas y elementos.

De 8 a 12 Hs en 📍Basail ⬇️

👉 Operativo provincial sobre subsidio energético nacional.

Lugar: CIC (Centro Integrador Comunitario) – Calle Los

Colonos s/n.

https://maps.app.goo.gl/

ukFadHUsy49DrZGu7

🤗 Los esperamos‼️

