AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Miércoles 3 de diciembre
8:30 Hs- Taller sobre prevención, ante las altas temperaturas.
Lugar: Colegio de Bioquímicos, Salta 446, 1er. Piso.
9:30 Hs- En la Casa de las Culturas, planta baja, se anunciará el Programa de actividades para el Verano 2026.
-Instituto de Cultura, Mario Zorrilla.
11:00 hs: Presentación de Plan para productores, entre el Programa BIOFIN de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno del Chaco.
-Organizan: Secretaría de Coordinación de Gabinete y Ministerio de la Producción.
Lugar: Oficina de Turismo, del Parque de la Democracia.
11:00 Hs- Día Internacional de la Persona con Discapacidad. En la sede de IPRODICH, Monteagudo 1630, entrega de ayudas técnicas y elementos.
De 8 a 12 Hs en Basail
Operativo provincial sobre subsidio energético nacional.
Lugar: CIC (Centro Integrador Comunitario) – Calle Los
Colonos s/n.
https://maps.app.goo.gl/
ukFadHUsy49DrZGu7
🤗 Los esperamos‼️