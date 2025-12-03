SARAMPIÓN EN AUMENTO: ¿CÓMO SABER SI ESTÁS PROTEGIDO CONTRA LA ENFERMEDAD?

El repunte de casos de sarampión en la Argentina activó una alerta epidemiológica y obligó a revisar el nivel de protección real de la población. La combinación de baja cobertura de vacunación infantil, brotes en el AMBA y viajeros que circularon con el virus por varias provincias devolvió al centro de la escena una pregunta clave: ¿estoy protegido contra esta enfermedad?.

Si bien el país mantiene desde el año 2000 el estatus de eliminación del virus, la caída sostenida de la inmunización dejó grietas suficientes para favorecer la reintroducción. Ante ese escenario, se reforzaron campañas dirigidas especialmente a niños de entre 6 meses y 4 años, el grupo más vulnerable.

Qué vacuna previene el sarampión y quiénes deben recibirla

La única forma de prevenir el sarampión es vacunarse. El Calendario Nacional incluye la triple viral, que también protege contra rubéola y paperas, y exige dos dosis: la primera a los 12 meses y la segunda a los 5 años.

Las personas nacidas después de 1965 deben acreditar dos dosis de vacunas con componente antisarampionoso (doble o triple viral), aplicadas con al menos cuatro semanas de diferencia. Quienes nacieron antes de ese año se consideran inmunes por haber estado expuestos al virus en circulación natural.

Durante campañas extraordinarias, como la actual en el AMBA, se agregan dosis adicionales destinadas a reforzar la cobertura y acercarla al 95% recomendado por la OMS para evitar brotes.

¿Cómo confirmar si estás protegido?

Para saber si una persona está inmunizada contra el sarampión alcanza con cumplir una de estas condiciones:

Haber recibido dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso después del año de vida.

Contar con un estudio de laboratorio con anticuerpos IgG positivos.

No se necesita orden médica para vacunarse: las dosis están disponibles en hospitales y vacunatorios públicos. Eso sí: las «dosis cero» aplicadas entre los 6 y 11 meses en campañas especiales no reemplazan las del calendario.

Las mujeres embarazadas no pueden recibir la vacuna triple o doble viral, por lo que su entorno cercano debe tener el esquema completo. Si no hay constancia documental ni serología positiva, la recomendación es reiniciar el esquema sin dudar.

Cómo se transmite el sarampión y por qué es tan contagioso

El virus se propaga por el aire a través de gotitas respiratorias al hablar, toser o estornudar. También puede transmitirse por superficies contaminadas. Su capacidad de contagio es una de las más altas entre las enfermedades infecciosas: un solo caso puede generar hasta 18 contagios.

El virus queda activo durante dos horas en ambientes cerrados. Además, la persona contagia desde cuatro días antes de la aparición de la erupción en la piel hasta cuatro días después, lo que complica cualquier intento de contención si no hay inmunización masiva.

El cuadro inicia como una infección respiratoria: fiebre alta, tos, congestión nasal y conjuntivitis. Entre una y dos semanas después del contacto con el virus aparecen las manchas rojas en la piel, primero en el rostro y luego en el resto del cuerpo.

Algunos pacientes también desarrollan las manchas de Koplik en la mucosa bucal, un signo precoz típico.

Las complicaciones más frecuentes incluyen neumonía, infecciones del oído y encefalitis. UNICEF advierte que uno de cada 20 niños menores de 5 años puede presentar neumonía, uno de cada 1.000 desarrollar encefalitis y hasta tres de cada 1.000 fallecer por la enfermedad.

¿Cuánto dura y por cuánto tiempo se contagia?

El sarampión evoluciona entre una y dos semanas, y la erupción cutánea suele persistir unos siete días. La capacidad de contagio se extiende hasta cuatro días después de la aparición de la erupción cutánea. Las autoridades sanitarias recomiendan consultar de inmediato ante fiebre más erupción, especialmente en personas sin vacunas comprobadas o que residan en zonas con brotes. El aislamiento y la notificación temprana siguen siendo herramientas esenciales para frenar la transmisión.