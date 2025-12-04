LA CÁBALA DEL GRUPO C QUE ILUSIONA A LOS PUMAS RUMBO AL MUNDIAL DE RUGBY 2027
La estadística histórica del Grupo C entusiasma a Los Pumas tras el sorteo del Mundial 2027, donde buscarán aprovechar una tendencia que llevó a campeones.
El sorteo del Mundial de Rugby 2027 no solo definió rivales para Los Pumas, sino que también reavivó una estadística que atraviesa más de tres décadas de competencia. Desde 1987 hasta 2023, el Grupo C se convirtió en una especie de portal hacia la final, con una recurrencia tan marcada que ya forma parte de la mística del torneo.
Siete de los diez Mundiales jugados tuvieron al menos un finalista surgido del Grupo C y, en cuatro de esas ediciones, ese mismo grupo dio al campeón. Se trata de una tendencia difícil de ignorar y que vuelve a generar ilusión en el rugby argentino.
La historia comenzó en la edición inaugural, cuando Nueva Zelanda levantó la copa en 1987 tras integrar el entonces Pool 3, equivalente al Grupo C actual. Australia repitió en 1991, mientras que los All Blacks regresaron a la final en 1995 desde esa misma zona. Francia siguió el camino en 1999, e Inglaterra convirtió la tendencia en título en 2003. En tiempos más recientes, el Grupo C volvió a ser decisivo: Nueva Zelanda conquistó el certamen en 2015 e Inglaterra llegó nuevamente a la final en 2019.
El escenario de Los Pumas rumbo al Mundial 2027
En Australia 2027, Argentina compartirá grupo con Fiji, España y Canadá. Más allá de que ninguna estadística garantiza resultados, la coincidencia con una tendencia tan marcada resulta imposible de pasar por alto.
El Grupo C se asoció históricamente a campañas profundas, presencia constante en instancias decisivas y recorridos que llevaron varias veces al último partido. Para un equipo como Los Pumas, acostumbrado a potenciarse en contextos desafiantes, la cábala funciona como un estímulo adicional.
Más que un dato simpático, este patrón se transforma en un relato que acompaña y alimenta la ilusión. No asegura nada, pero suma un guiño místico que encaja con la identidad deportiva argentina, siempre atenta a los indicios que ofrece la historia. De cara a 2027, el Grupo C vuelve a abrir una puerta que, en reiteradas ocasiones, condujo a los protagonistas hacia la final. Y esta vez, los números parecen jugar a favor de Los Pumas.
Mundial por Mundial: cuándo funcionó la cábala
Funcionó (hubo finalistas del Grupo C)
1987 – Campeón: Nueva Zelanda (Grupo C)
1991 – Campeón: Australia (Grupo C)
1995 – Finalista: Nueva Zelanda (Grupo C)
1999 – Finalista: Francia (Grupo C)
2003 – Campeón: Inglaterra (Grupo C)
2015 – Campeón: Nueva Zelanda (Grupo C)
2019 – Finalista: Inglaterra (Grupo C)
Campeones surgidos del Grupo C (4 veces)
1987 – Nueva Zelanda
1991 – Australia
2003 – Inglaterra
2015 – Nueva Zelanda
No funcionó (sin finalistas del Grupo C)
2007 – Final: Sudáfrica vs Inglaterra (Grupo A)
2011 – Final: Nueva Zelanda vs Francia (Grupo A)
2023 – Final: Sudáfrica vs Nueva Zelanda (Grupos B y A)