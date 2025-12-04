QUIÉN ES LA NUEVA DIRECTORA DE ALPINE QUE IMPULSARÁ EL DESARROLLO FEMENINO EN LA FÓRMULA 1
Carmen Jordá asumirá en 2026 la dirección de la F1 Academy de Alpine, tras una carrera en la Fórmula 3 y en programas de desarrollo de Lotus y Renault.
Alpine sorprendió al mundo del automovilismo al confirmar la incorporación de Carmen Jordá como directora del programa de desarrollo femenino a partir de 2026. La española de 35 años es una de las pocas mujeres que logró competir durante tres temporadas en la Fórmula 3 y formó parte del plantel de desarrollo de Lotus F1 Team y del equipo Renault F1 Team entre 2016 y 2017.
En diálogo con el diario deportivo Marca, Jordá expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “Esta oportunidad es un paso diferente en mi carrera, algo que me emociona muchísimo”. La estructura que impulsará Alpine responde también a una visión estratégica de Flavio Briatore, quien consideró clave fortalecer el camino de jóvenes pilotos dentro del automovilismo de elite.
Tras años de actividad diversa —que incluyeron pruebas con distintos equipos y competencias de resistencia junto a Nicolas Prost—, Jordá inicia un giro determinante en su carrera profesional. “Lo hecho en la GP3 me marcó como piloto, pero ahora quiero marcar desde otro lado”, explicó, al presentar su nuevo rol. Su misión será diseñar, acompañar y supervisar el desarrollo integral de las próximas generaciones de pilotos mujeres, en un ecosistema que crece a paso acelerado dentro de la Fórmula 1.
Carmen Jordá defendió históricamente la creación de un espacio propio para mujeres dentro del automovilismo, algo que volvió a remarcar en su diálogo con el medio español. Según consideró, ese crecimiento responde en parte a un cambio en la composición del público: “La audiencia de la Fórmula 1 hoy es 40% femenina. Hace unos años era impensado. Liberty Media, Stefano Domenicali y Susie Wolff están haciendo un trabajo espectacular”.
Para la nueva directora de Alpine, el objetivo no es competir directamente contra los hombres, sino construir un entorno que garantice igualdad de condiciones, apoyo sostenido y visibilidad para las pilotos.
Un rol estratégico junto a las nuevas promesas
En su nuevo cargo, Jordá trabajará de cerca con talentos emergentes como Nina Gademan, una de las figuras del programa. Su aporte abarcará aspectos técnicos, preparación física, manejo emocional y relación con los medios, un terreno que, según reconoció, fue uno de los desafíos más exigentes durante su etapa como piloto.
También recordó que lo más complejo de su carrera no fueron las críticas deportivas, sino la resistencia que encontró cuando defendía la creación de un campeonato exclusivo para mujeres. “Mi sueño siempre fue ver a mujeres compitiendo contra mujeres. Hoy es una realidad y eso me llena de orgullo”, afirmó, celebrando este avance histórico dentro de la disciplina.