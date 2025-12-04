EL GOBIERNO PROVINCIAL PRESENTÓ DATOS OFICIALES SOBRE LA SIEMBRA DE TRIGO Y GIRASOL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Récord: se cosecharon 239.000 hectáreas de trigo y se esperan cosechar 519.000 hectáreas de girasol. Se recomendó al sector prudencia y asesoramiento en las próximas tomas de decisiones. El clima y la humedad en el suelo serán determinantes.

El ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, presentó los datos oficiales de la Campaña de Trigo y Girasol 2024/25 en la provincia, luego de un relevamiento realizado por el CEDEI junto con los delegados territoriales. El informe consolida la cantidad exacta de hectáreas sembradas y evidencia un crecimiento notable en ambos cultivos.

El titular de la cartera productiva remarcó que la campaña actual se desarrolla en un contexto climático sumamente favorable, un aspecto que se transformó en un factor decisivo para la recuperación de los cultivos. Tras un 2024 y un primer trimestre de 2025 muy críticos, marcados por la falta de lluvias, altas temperaturas y pérdidas generalizadas de cultivos, la llegada de las lluvias durante el otoño e invierno permitió recomponer los perfiles de humedad y reactivar la actividad.

“El clima fue determinante para esta extraordinaria evolución del trigo y el girasol. Las lluvias otoñales y la mejora en las condiciones atmosféricas generaron el escenario ideal para que el productor pudiera volver a apostar a los cultivos de invierno”, destacó Dudik.

A esto se sumó la disponibilidad de insumos, alcanzada mediante esfuerzos del sector privado y acompañamiento del Estado provincial. Esta combinación impulsó un cambio hacia cultivos invernales, razón por la cual la provincia alcanzó hectáreas récord tanto en trigo como en girasol, consolidándose como uno de los ciclos más importantes de los últimos años.

El informe también registró la aparición de alternativas productivas como garbanzo, cártamo y carinata, entre otros. Si bien su superficie es menor, representan decisiones estratégicas de productores y equipos técnicos que buscan diversificar y reducir riesgos frente a escenarios climáticos adversos.

Desde el Ministerio señalaron que contar con información unificada y oficial permite evitar estimaciones parciales y brinda herramientas concretas al sector productivo y a los organismos técnicos. En esa línea, remarcaron la importancia de continuar analizando los datos agroclimáticos y el nivel de humedad en suelo para planificar los cultivos de la próxima etapa.

SE PIDE PRUDENCIA ANTE ALGUNOS PRONÓSTICOS DE POCAS LLUVIAS, ADVIERTE PRODUCCIÓN

“Es importante que, ante una campaña tan buena en trigo y girasol, las próximas decisiones se basen en criterios técnicos y en la disponibilidad real de humedad. Implantar nuevos cultivos sobre estos rastrojos puede ser muy beneficioso si el clima acompaña, pero muy riesgoso si las condiciones cambian”, advirtió el ministro de la Producción del Chaco.

Finalmente, se informó que se pondrá a disposición de productores, técnicos y medios de comunicación todo el material del relevamiento, con el objetivo de que la información llegue a cada zona de la provincia y sirva como guía para la toma de decisiones en la continuidad de la campaña.

Acompañaron el subsecretario de Coordinación del Ministerio, Orlando Morán; el subsecretario de Agricultura, Julio Fantín; y los directores del CEDEI, Héctor Benítez, y de Apoyo Territorial y Agencias, Marcelo Leyes.

Relacionado