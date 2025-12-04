Javier Milei avanza con las sesiones extraordinarias en el Congreso: este viernes firmaría el decreto

Javier Milei definió que el próximo 11 de diciembre la apertura de sesiones extraordinarias será el punto de partida de una etapa en la que el Ejecutivo intenta instalar su agenda pese a la fragilidad parlamentaria. La intención es que el Senado comience a analizar Presupuesto 2026 y reforma laboral y que luego siga Diputados, en una jugada que busca mostrar iniciativa aun cuando los votos para aprobar esos proyectos siguen sin estar asegurados.

En la Casa Rosada confirmaron que el Presidente tiene previsto firmar este mismo viernes el decreto de convocatoria, que se publicará en el Boletín Oficial el martes 9, primer día hábil de la próxima semana. El período de trabajo parlamentario quedará fijado del 11 al 31 de diciembre y coincidirá con el segundo aniversario de su gestión.

El paquete incluirá el envío de los proyectos de Presupuesto y reformas laboral y tributaria, el código penal y la ley de glaciares, un listado amplio y complejo que genera preocupación en el Congreso por el escaso margen temporal para discutir iniciativas de esa magnitud. El volumen del temario deja en evidencia el desafío que enfrenta el Gobierno para articular mayorías estables.

La fecha se terminó de definir entre Milei y su mesa chica, que busca ordenar una estrategia legislativa en un escenario donde los apoyos siguen sin estar consolidados. El anuncio se realizará en una reunión con los jefes de bloque del Senado y de Diputados, aunque todavía no estaba resuelta la modalidad.

Dentro del Gobierno tampoco descartaban que Milei aprovechara el próximo miércoles 10 de diciembre, cuando se cumplan los dos primeros años de mandato, para sumar el llamado en un mensaje por cadena nacional, un recurso que varios legisladores consideran poco efectivo para construir acuerdos.