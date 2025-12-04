JAVIER MILEI AVANZA CON LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS EN EL CONGRESO: ESTE VIERNES FIRMARÍA EL DECRETO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El Presidente confirmará el llamado a sesiones especiales mientras el Congreso continúa sin señales firmes de acuerdos para los proyectos del Gobierno.
La fecha se terminó de definir entre Milei y su mesa chica, que busca ordenar una estrategia legislativa en un escenario donde los apoyos siguen sin estar consolidados. El anuncio se realizará en una reunión con los jefes de bloque del Senado y de Diputados, aunque todavía no estaba resuelta la modalidad.
El ritmo acelerado refleja la urgencia del Gobierno, aunque en el propio Congreso señalan que la velocidad no reemplaza la necesidad de consensos previos. En esa línea se enmarcan las gestiones de la senadora y exministra Patricia Bullrich, quien anticipó que convocará a los jefes de los bloques dialoguistas para iniciar conversaciones incluso antes del ingreso formal de los proyectos.