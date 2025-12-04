EL HINCHA QUE QUISO ABRAZAR A NEYMAR Y TERMINÓ LESIONANDO POR ERROR A UN JUGADOR DEL SANTOS
Un hincha irrumpió para abrazar a Neymar y empujó por accidente a Zé Ivaldo contra los bancos, causando preocupación en Santos.
El partido entre Santos y Juventude en el estadio Alfredo Jaconi dejó una imagen inesperada en medio del festejo paulista. Cuando el equipo aseguraba una victoria clave, un aficionado ingresó al campo decidido a abrazar a Neymar, figura excluyente del encuentro tras marcar los tres goles del 3-0.
Según Globo Esporte, el hincha logró eludir a la seguridad, pero en la carrera hacia el atacante atropelló al defensor Zé Ivaldo, que cayó dentro de la fosa ubicada en el banco de suplentes. El jugador quedó tendido y debió ser atendido por el cuerpo médico, generando inquietud entre sus compañeros y en la transmisión televisiva.
Con el correr de los minutos, y ya constatado que no tenía lesiones de gravedad, la situación derivó en bromas. “¿Podemos reír ahora?”, preguntó Willian Arão en la transmisión oficial. El club también llevó tranquilidad en redes sociales: “Todo bien con Zé Ivaldo, hinchada del Santos”, acompañando el mensaje con una foto del futbolista levantando el pulgar.
Neymar brilló con un triplete y dejó al Santos cerca de la permanencia
En un contexto de máxima tensión por la lucha por la permanencia, Neymar volvió a ser determinante. Pese a recomendaciones médicas de optar por una operación y evitar este encuentro, el delantero abrió el marcador a los 11 minutos del complemento tras una jugada de contragolpe finalizada con un remate al primer palo.
A los 65, amplió cifras con un zurdazo luego de una asistencia de Igor y, diez minutos más tarde, completó su hat-trick desde el punto penal. Con este 3-0, el Santos llegó a 44 puntos y quedó dos por encima de Vitória. La diferencia de gol entre ambos equipos (-8 para Santos, -18 para Vitória) permite a los paulistas asegurar la permanencia con solo empatar en la última fecha.
Al finalizar el encuentro, Neymar expresó: “Estoy muy feliz, por estos goles, por poder ayudar al Santos de alguna manera, pero obviamente que sin mis compañeros no habría podido hacerlo. (…) Siempre priorizando mi salud como atleta”. Sobre su estado físico añadió: “Nada más allá para perjudicar mi carrera. (…) Estoy intentando superar todo eso y haciendo lo mejor para estar al cien por ciento”.
Qué se juega en la última fecha del Brasileirao
El hat-trick de Neymar, el primero desde abril de 2022, elevó su cuenta personal a ocho goles en el torneo, cinco de ellos en las últimas tres fechas. El Santos deberá enfrentar ahora al Cruzeiro en Vila Belmiro, donde un empate le permitirá sellar la permanencia. Vitória recibirá a Sao Paulo, Fortaleza visitará a Botafogo y Ceará será local ante Palmeiras, en una definición ajustada que mantiene a cuatro equipos en tensión.