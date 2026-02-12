JUAN JOSÉ CASTELLI LO DETIENEN EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS CON COCAÍNA

Llevaba un envoltorio de polietileno tipo “bochón oculto en la zona de la cintura. Fue notificado de la infracción a la Ley Nacional N° 23.737, en función de la Ley Provincial N° 2304-N.

Alrededor de las 22:30 horas, personal de la División Operaciones Drogas Interior Juan José Castelli llevó adelante un procedimiento en el marco de un operativo propio, conforme lineamientos de la Dirección General de Consumos Problemáticos y directivas del Departamento Antinarcóticos Interior.

El despliegue tuvo lugar en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de esa ciudad, donde los efectivos actuaron tras recibir información sobre una persona que presuntamente intentaría trasladar sustancias prohibidas hacia una localidad cercana.

Al arribar al lugar, los agentes identificaron a un ciudadano de 22 años, quien evidenciaba un marcado estado de nerviosismo. En presencia de testigos se procedió al palpado preventivo, constatándose un bulto en la zona de la cintura.

Como resultado, se secuestró un envoltorio de polietileno tipo “bochón” que contenía una sustancia blanquecina, la cual, tras ser sometida a pesaje y prueba de campo, arrojó un peso de 144,8 gramos y resultado positivo para cocaína. Además, se incautaron $14.500 en efectivo y un boleto de transporte con destino a la localidad de Miraflores.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, se procedió a la aprehensión del joven en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737, en función de la Ley Provincial N° 2304-N.

