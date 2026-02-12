FIEBRE POR EL IDIOMA ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOS TRAS EL BENITOBOWL

La presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl no solo marcó un hito artístico, sino que también generó un efecto inesperado en el ámbito educativo y provocó una gran sorpresa.

Según un informe de una plataforma global de aprendizaje, las búsquedas para estudiar español en Estados Unidos se dispararon hasta un 178%, con picos que alcanzaron las 63.000 consultas diarias inmediatamente después del show.

El interés ya venía en alza antes del evento deportivo: en la previa, el tráfico había crecido un 89% por encima de los niveles habituales, llegando a unas 43.000 búsquedas diarias. Sin embargo, fue tras la actuación que el fenómeno se potenció aún más, consolidando un récord en la demanda de recursos para aprender el idioma.

fue el primer contacto masivo con el idioma en un escenario de esa magnitud. Sin dudas, esta actuación era muy esperada por todo estos motivos. El artista puertorriqueño no solo ofreció uno de los números más comentados de la noche, sino que además se convirtió en el primer cantante hispanohablante en liderar el show de medio tiempo. Millones de espectadores escucharon español en horario central, sin traducciones ni adaptaciones, y para muchos

De acuerdo con el estudio, lo que comenzó como un espectáculo musical podría traducirse en hasta 737.000 nuevos estadounidenses explorando herramientas formales para estudiar español, lo que representaría un incremento estimado del 200% vinculado directamente a un único momento cultural.