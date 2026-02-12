FIEBRE POR EL IDIOMA ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOS TRAS EL BENITOBOWL
Un estudio revela que el impacto cultural del artista se trasladó directamente al interés educativo y miles de personas ya están interesadas en aprender el idioma.
De acuerdo con el estudio, lo que comenzó como un espectáculo musical podría traducirse en hasta 737.000 nuevos estadounidenses explorando herramientas formales para estudiar español, lo que representaría un incremento estimado del 200% vinculado directamente a un único momento cultural.