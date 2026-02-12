Solicitud de Paradero MILAGROS MILENA OTAZO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Puerto Vilelas, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de MILAGROS MILENA OTAZO, de 25 años, de 1,60 metros de altura, de contextura física delgada, tez blanca, cabello largo hasta la altura de los hombros rubio, ojos color Se le ha visto por última vez en Lote 22 De La Localidad en fecha 11/02/2026.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Puerto Vilelas al 3624315248 o al servicio de emergencias 911.-

