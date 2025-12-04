JUAN JOSÉ CASTELLI: AVANZAN LAS OBRAS DE BACHEO SOBRE AV. HÉROES DE MALVINAS Y AV. DEL TRABAJO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

📌El municipio de Juan José Castelli continúa apostando al mejoramiento de la red vial y avanza en el arreglo de calles pavimentadas donde la calzada se encuentra dañada. Con recursos propios, se puso en marcha un importante plan de bacheo para garantizar una mejor transitabilidad. 🚗🛣️

Durante la jornada, el intendente recorrió los trabajos que se desarrollan sobre Avenida Héroes de Malvinas y Avenida del Trabajo, áreas de gran circulación por el ingreso de colectivos a la terminal. 🚍⚠️

Se trata de sectores que deben soportar alto tránsito y tránsito pesado, lo que hace indispensable este tipo de intervenciones. 🔧🚚

👉 El intendente recorrió las obras en ejecución y destacó la importancia de estas mejoras para favorecer la transitabilidad. 👷‍♂️🛣️

“Vamos logrando reparar la calzada en puntos estratégicos de la ciudad, y la idea es seguir mejorando aquellos sectores críticos. Vamos de a poco, llevando soluciones en tiempos difíciles”, señalo el mandatario. 💪🏽✨

Pronto también se dará inicio a la construcción de más cuadras de pavimento, gracias a la buena administración de los recursos municipales y al trabajo comprometido de todo el equipo.

