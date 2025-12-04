CONTINÚA PRÓFUGO EL SEGUNDO SOSPECHOSO DEL ROBO AL DIPUTADO DARÍO BACILEFF IVANOFF

Juan José Castelli — A varios días del asalto del que fue víctima el diputado provincial Darío Bacileff Ivanoff, las fuentes consultadas indican que uno de los presuntos implicados en el hecho continúa prófugo y su paradero aún es motivo de investigación.

De manera extraoficial, trascendió que el segundo sospechoso ya estaría identificado, aunque hasta el momento no fue detenido. Investigadores no descartan que pueda encontrarse fuera de la provincia e incluso en el país vecino de Paraguay, lo que mantendría activo el intercambio de información con otras jurisdicciones y fuerzas de seguridad.

Mientras tanto, el primer detenido por la causa —aprehendido días atrás en el marco de las actuaciones por el asalto— permanece alojado en la Comisaría Primera de la ciudad, a disposición de la magistratura interviniente. Su situación procesal continúa en evaluación mientras avanzan las diligencias para capturar al segundo implicado.

Las autoridades mantienen hermetismo respecto a los operativos en curso, pero confirman que la investigación prosigue con distintas líneas de trabajo.

