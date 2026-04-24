MEGAOPERATIVO RURAL: SECUESTRAN 62 ANIMALES, ARMAS Y DETIENEN A UN HOMBRE POR ABIGEATO

La investigación se inició por hacienda de dudosa procedencia y derivó en allanamientos en Machagai y zonas rurales.

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En el marco de una investigación por presunto abigeato y delitos conexos, personal de la Sección Rural Machagai llevó adelante un amplio operativo que culminó con el secuestro de 62 animales vacunos, armas de fuego y la detención de un hombre.

Todo comenzó el pasado 15 de abril, tras recibir información sobre la presencia de hacienda de dudosa procedencia en el predio de la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza. Si bien en un primer momento no se hallaron los animales, las averiguaciones permitieron establecer la salida de un camión con 26 bovinos hacia Machagai.

El transporte fue interceptado sobre la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 138, tratándose de un camión Volvo 370. El chofer manifestó haber adquirido parte de los animales en Presidencia de la Plaza y completado la carga en otra localidad.

Posteriormente, durante controles y pericias veterinarias, se detectaron inconsistencias en marcas y señales, logrando identificar al menos siete animales que pertenecerían a la firma de un Establecimiento, lo que motivó la correspondiente denuncia por parte de su encargado.

La investigación avanzó con allanamientos realizados el 22 de abril en distintos puntos rurales, incluyendo sectores de la Ruta Nacional N° 16 y la Ruta Provincial N° 7, en Colonia El Palmar. En estos procedimientos se inspeccionaron más de 180 bovinos, detectándose numerosas irregularidades como ausencia de marcas, superposición de señales y presunta pertenencia a terceros, lo que derivó en el secuestro de otros 27 animales.

Finalmente, este 23 de abril, en un allanamiento realizado sobre Ruta Provincial N° 7, Lote 5, se concretó la detención de un hombre. En el lugar también se secuestraron un teléfono celular, dos hierros de marca y varias armas de fuego, un revólver calibre 22mm., con municiones, una escopeta calibre 16mm y un rifle calibre 22mm.

Por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental de General San Martín, a cargo de la Dra. Noelia Miño, el detenido fue notificado en causas por “supuesto encubrimiento” e “infracción al artículo 189 bis del Código Penal”, permaneciendo alojado en dependencia policial.

La totalidad de los animales secuestrados fueron trasladados al predio de la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza, donde quedaron bajo custodia judicial, mientras continúan las diligencias.

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