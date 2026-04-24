ENTRE RIOS: INVESTIGAN POSIBLE VENTA DE DOS HERMANITOS A CAMBIO DE DINERO Y TERRENOS

Dónde fueron los allanamientos por la supuesta venta de menores

La Justicia de Entre Ríos ordenó allanar un domicilio sobre calle Odiard, en el que se secuestraron cinco celulares; otro sobre Cabral, y un tercero ubicado en la calle Sargento Cabral al 1351, que es donde vive López.

Personal de la Departamental de Concordia encontró en el domicilio de López unos 20 paquetes de cocaína por un total de 14,2 gramos y $ 358.500 en efectivo. La mujer ya era investigada por narcotráfico y venta de drogas y estaba por llegar a juicio en una de las causas en las que está imputada.

Es que el prontuario de López incluye desde usar un comedor comunitario como pantalla para su búnker hasta liderar una banda que hacía delivery de estupefacientes. La mujer había sido detenida en diciembre de 2023 en el marco de esa causa.

Hoy en día Johana López estaba en su casa pero la fiscal Montangie ordenó su detención nuevamente por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Todavía no está confirmado que se puedan sumar cargos por trata de personas.