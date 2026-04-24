Vie. Abr 24th, 2026

DR KLEISINGER FUE RECONOCIDO POR SU AMPLIA TRAYECTORIA OFTALMOLOGICA

por Redaccion J 3 horas atrás
Reconocimiento a la trayectoria
El Dr. Kleisinger recibió un reconocimiento por parte del Consejo Argentino de Oftalmología, en mérito a su destacada trayectoria y compromiso con la Asociación Chaqueña de Oftalmología.
A lo largo de los años, su labor ha contribuido significativamente al fortalecimiento del ejercicio profesional y a la defensa de la salud visual en la provincia.
🤝 Un reconocimiento que pone en valor el trabajo sostenido, la dedicación y el aporte a la comunidad oftalmológica.

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