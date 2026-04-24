CAYÓ UN HOMBRE CON MÚLTIPLES CAUSAS TRAS PERSECUCIÓN Y FORCEJEO CON LA POLICÍA

El detenido intentó escapar, se resistió al procedimiento y lesionó a un efectivo. Tenía cuatro causas activas por robos y otro hecho.

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Esta mañana, un hombre fue aprehendido, luego de intentar huir de la Policía y protagonizar un violento forcejeo que dejó como saldo a un efectivo lesionado.

El procedimiento tuvo lugar , cuando los Agentes de la Octava realizaban tareas preventivas, al circular por la intersección de avenida Borrini y calle León Zorrilla, intentan identificar a un sujetos.

Este al ver a los efectivos se dio a la fuga, ingresando a un terreno baldío con una vivienda precaria. Tras una breve persecución, los efectivos lograron reducirlo, aunque el hombre opuso resistencia en todo momento.

Durante el procedimiento resultó lesionado en su mano derecha uno de los efectivos.

Luego de identificarlo, siendo un hombre de 32 años, determinaron que sobre el mismo pesaba cuatro causas por activas, entre ellas por robos en distintas fechas recientes y una agresión con arma.

La Fiscalía en turno dispuso su aprehensión en el marco de una causa por “supuesto atentado, resistencia y lesiones contra la autoridad”, además de avanzar con las actuaciones vinculadas.

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