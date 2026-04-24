UNA MENOR EXPLUSO UN FETO EN EL BAÑO DEL HOSPITAL DE LAS BREÑAS

En la mañana de este jueves, alrededor de las 6, ingresó a la guardia del Área de Maternidad, una menor de 14 años, junto a su madre y su pareja (quien refiere tener 20 años).

La menor ingresó con un feto expulsado de su cavidad uterina. La encargada del lugar le preguntó qué había pasado y la misma adujo que fue al baño del Hospital, en el sector de Emergencias y, sin darse cuenta, expulsó a su bebé ya fallecido.

Al examinarla, se estableció que se trataba de un feto femenino con un peso de 1.350 kilogramos, y 32 semanas de gestación.

Al preguntarle a la madre de la menor, la joven nunca se había hecho un control de embarazo, debido a que desconocía esta cuestión. La joven está en pareja hace bastante tiempo con el chico, bajo su consentimiento personal.

Más tarde, se le preguntó a la mujer si deseaba retirar el cuerpo, la cual decidió que se lo descarte, dejando constancia de todo esto en la historia clínica.

El Fiscal en turno dispuso que se preserve el feto para ser examinado por el médico forense, y que se pida declaración testimonial a la madre de la menor.