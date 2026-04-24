DEBIDO A LAS LLUVIAS, SUSPENDEN LAS CLASES PRESENCIALES DURANTE ESTE VIERNES

Este jueves por la tarde, desde el Ministerio de Educación del Chaco informaron que, durante este viernes 24, se suspenden las clases presenciales en los establecimientos escolares de la Dirección Regional Región Educativa XA – XB, adoptando la modalidad en forma virtual.

La medida se adoptó debido a la contingencia meteorológica, ya que durante toda la semana se registraron lluvias y se esperan más, por los próximos días.

La misma, además, rige para todos los niveles y las modalidades.

«La Dirección Regional Región Educativa XA – XB informa que, debido a las intensas lluvias que se siguen registrando en la ciudad de Resistencia y a fin de resguardar la integridad de estudiantes, docentes y no docentes, se dispone el cambio de modalidad de asistencia presencial a modalidad virtual en el turno mañana, para el día viernes 24 de abril de 2026″, indicaron desde la cartera.

​»La presente medida se adopta en el marco de las normativas vigentes de la jurisdicción, que contemplan la reorganización institucional y pedagógica ante situaciones extraordinarias que afecten el normal desarrollo de las actividades escolares», agregaron.