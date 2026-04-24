FONTANA: SAMEEP AMPLÍA LA RED DE AGUA POTABLE EN VILLA FLORIANI Y BENEFICIA A MÁS DE 60 FAMILIAS

La empresa Sameep continúa dando respuesta a demandas históricas en la provincia. En esta oportunidad, agentes del organismo finalizaron los trabajos de extensión de la red de agua potable en el barrio Villa Floriani de Fontana, una obra largamente esperada por los vecinos que permitirá mejorar la calidad de vida de más de 60 familias.

Las intervenciones consistieron en la ampliación de cañerías con sus correspondientes empalmes, alcanzando una extensión total de 600 metros de red, lo que posibilitará el acceso al servicio esencial a nuevos hogares de la zona.

El coordinador de Zona I, ing. Raúl Fretes, destacó la importancia de estas acciones al señalar que “estos trabajos nos permiten brindar soluciones concretas para que más vecinos puedan contar con agua potable de calidad en sus hogares”.

Asimismo, remarcó que “este es el mensaje del gobernador Leandro Zdero y la impronta de este Directorio de Sameep: atender al vecino y dar respuestas, con un trabajo integral en sectores que han estado postergados durante mucho tiempo”.

Por su parte, el jefe del Departamento de Fontana, José Luque, celebró la concreción de la obra y subrayó que “esta ampliación resulta fundamental teniendo en cuenta el crecimiento demográfico que ha experimentado la ciudad en el último tiempo”.

De esta manera, Sameep reafirma su compromiso de continuar ejecutando obras que garanticen el acceso al agua potable y acompañen el desarrollo de las distintas localidades de la provincia.

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