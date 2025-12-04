CAPACITAN A ADULTOS MAYORES PARA PREVENIR ESTAFAS VIRTUALES EN DISTINTOS BARRIOS DE RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, realizó una serie de capacitaciones destinadas a adultos mayores y jubilados con el objetivo de brindar herramientas para identificar, prevenir y denunciar intentos de estafas virtuales. Las jornadas se llevaron adelante en los Centros Comunitarios Municipales de Villa Río Negro, 244 Viviendas, La Liguria, 13 de Diciembre y Villa Prosperidad, con la participación de vecinos y equipos locales.

Durante los encuentros, profesionales del organismo abordaron temas vinculados a la protección de datos personales, el uso seguro de dispositivos y la detección de maniobras fraudulentas cada vez más frecuentes. Los ejes principales incluyeron:

-Señales para reconocer mensajes, llamadas y correos falsos.

-Cómo actuar ante pedidos sospechosos de información personal, claves de acceso o datos bancarios.

-Importancia de no compartir contraseñas ni códigos de verificación enviados por SMS o aplicaciones.

-Canales oficiales disponibles para realizar consultas, solicitar asesoramiento o efectuar denuncias.

El director de Defensa al Consumidor, Giovanni Tessaro, destacó la importancia de acercar estas instancias de formación al territorio. “Trabajamos de manera permanente para ofrecer información clara y accesible, especialmente a nuestros adultos mayores, que muchas veces son los principales blancos de maniobras delictivas. La prevención es fundamental para evitar fraudes y fortalecer la confianza en el uso cotidiano de la tecnología”, afirmó.

Estas acciones forman parte de un programa integral de educación para el consumo que incluye charlas, entrega de material informativo y acompañamiento personalizado. La articulación con la Municipalidad de Resistencia y los Centros Comunitarios Municipales permite ampliar el alcance territorial y garantizar que los contenidos lleguen de manera efectiva a los distintos barrios.

Finalmente, se recordó que cualquier vecino que necesite asesoramiento o desee realizar una denuncia puede comunicarse con Defensa al Consumidor al 0800-444-3346.