CASTELLI: RECUPERANDO ESPACIOS RECREATIVOS
La Secretaría de Obras Públicas inició trabajos en la plazoleta del barrio Obrero.
Este espacio, ubicado en el corazón del histórico barrio Obrero , fue durante muchos años un punto de encuentro para actividades deportivas y recreativas. Sin embargo, el paso del tiempo y el deterioro hicieron que dejara de ser tan concurrido.
Esta semana comenzaron las tareas en los ingresos y la limpieza general del lugar . El intendente Pío Sander recorrió la plazoleta y estuvo presente en el arranque de las actividades, acompañando el proceso de recuperación del espacio.
Desde el Ejecutivo se dieron claras directivas para poner en valor esta plazoleta, dotándola de buenos accesos, parquizado e iluminación . El objetivo es que muy pronto vuelva a ser un espacio recreativo activo, con agenda deportiva para disfrutar todas las noches.