DETIENEN AL PRESUNTO AUTOR DE UN ROBO A MANO ARMADA EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE CASTELLI

Juan José Castelli, Chaco — Un hombre de 31 años fue detenido este miércoles por la División de Investigaciones Complejas de Juan José Castelli, acusado de ser el presunto autor de un robo a mano armado ocurrido el pasado 21 de noviembre en la estación de servicio NOR-COM, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 95.

El hecho se registró cerca de las 23:55, cuando un trabajador del lugar denunció que un individuo desconocido, de contextura robusta y con un gorro negro que le cubría la frente, lo amenazó con un arma blanca tipo cortaplumas. Bajo amenaza, el asaltante logró sustraer una billetera con $28.000 correspondientes a la recaudación del turno, para luego escapar a bordo de una motocicleta tipo cross de color negro con blanco.

Tras la denuncia, personal de la División de Investigaciones entrevistó al playero, quien aportó la descripción del agresor pero no pudo identificarlo. Desde entonces, la fuerza inició distintas tareas investigativas con el objetivo de dar con el responsable.

Este 3 de diciembre, alrededor de las 17:00, los agentes lograron detener a P.F.B. , de 31 años, domiciliado en el barrio 60 Viviendas de la misma localidad. El sospechoso fue notificado de su aprehensión y quedó alojado en la Comisaría Primera, a disposición del Equipo Fiscal Nº 2, a cargo del fiscal Gerónimo Agustín Roggero.

Según informaron las autoridades policiales, Bauer será remitido junto a las actuaciones judiciales correspondientes en las próximas horas, mientras la investigación continúa para determinar su participación en el hecho.

La información fue confirmada por el comisario Juan Pablo Paz, jefe de la División de Investigaciones Complejas de Castelli.

Relacionado