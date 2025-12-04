LA POLÉMICA RESOLUCIÓN DE LA AFA PARA PROTEGER A “CHIQUI” TAPIA ANTES DE LA CAUSA POR LAVADO DE SUR FINANZAS

Claudio Fabián Tapia nació el 22 de septiembre de 1967 en San Juan, pero el primer paso para alumbrar dinero y poder fue en la Argentina derruida de 2001, entre los escombros del conurbano. En el año del “que se vayan todos”, la vio, a través de los ojos de su exsuegro Hugo Moyano: se apoltronó en Barracas Central y en la CEAMSE, como vicepresidente. Pasaron trece años y la muerte de “Don Julio” Grondona para que “Chiqui” termine como el mandamás de la AFA.

Había llegado en los ’80 a Buenos Aires y empezó a trabajar como barrendero en Manliba, la empresa del grupo Macri. De los cordones de las calles a los camiones de recolección de residuos. Tapia no tiene techo.

Como presidente de la CEAMSE, ascenso al que llegó por un acuerdo con Axel Kicillof, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino presentó declaraciones juradas. En julio de 2025 declaró ingresos anuales por $818 millones. Pero ese mes también ocurrió algo llamativo: el 11 de julio, el Tribunal de Ética de la AFA determinó que Tapia no es Persona Expuesta Políticamente. Las PEP están más expuestas al control por un delito que ronda en el escándalo por el financista cercano al “Chiqui”, Ariel Vallejo: el lavado de activos.

La lujosa estancia en Pilar que la Coalición Cívica pidió investigar si es de Chiqui Tapia y/o Pablo Toviggino. (Foto: TN).

“El Sr. Claudio Fabián Tapia no reviste la condición de Persona Expuesta Políticamente, ni por ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, ni por su actuación anterior como Vicepresidente de CEAMSE, ni por su actual cargo de Presidente de dicha entidad a la fecha, careciendo ambos desempeños de los elementos normativos, funcionales y objetivos exigidos por la normativa vigente para su inclusión en dicha categoría», dice la resolución publicada en el Boletín Oficial bajo el número 6722.

Lleva la firma de Javier Vijande Penas, gerente de los Órganos Jurisdiccionales y fue adoptada por los integrantes del Tribunal Diego G. Barroetaveña (Presidente), Manuel Fernández (vicepresidente) y Mario E. Kohan (secretario).

Barroetaveña es juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal; Fernández, abogado especialista en Derecho Deportivo y Arbitraje; y Kohan preside el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.

Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) tienen un mayor control de la Unidad de Información Financiera (UIF) contra el lavado de activos. Sugestivo es que el Tribunal de Ética haya dedicado una asamblea para darle protección a Tapia.

TN buscó saber qué motivó que el Tribunal de Ética, que en el año tuvo puntuales reuniones para tratar el caso del presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti, entre otros casos menores, haya dedicado una a Tapia y a la figura que busca combatir el lavado de dinero. “No recuerdo bien. Pero no es vinculante. Es obvio que si un banco ve algo sobre Tapia puede informarlo. Es una opinión, nada más. Ni siquiera el Tribunal es una autoridad de aplicación”, dijo a una fuente judicial que pidió estricto off the record.

Si bien Tapia no estaría en principio dentro de la categoría de PEP, el Tribual de Ética resolvió: “Tener por válidas y formalmente eficaces las declaraciones juradas presentadas por el Sr. Claudio Fabián Tapia, con fechas 18 de septiembre de 2021 y 9 de septiembre de 2024, en las cuales afirma, bajo juramento, no encontrarse comprendido en el régimen de Personas Expuestas Políticamente según la Resolución UIF N.º 134/2018″.

“En la AFA no se trata nada que no pida el Chiqui”, señaló a TN un conocedor del entorno de Tapia. Es sorprendente que el Tribunal de Ética llega a esa conclusión porque es palabra de Chiqui Tapia. En el “Visto”, que antecede a la decisión, es decir qué evaluaron para tomar la resolución dicen sin más: “Las constancias documentales obrantes en autos, y en particular las declaraciones juradas firmadas por el Sr. Claudio Fabián Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, en fechas 18 de septiembre de 2021 y 9 de septiembre de 2024, en las que manifiesta, bajo juramento, que no se encuentra comprendido en los alcances de la Resolución UIF N.º 134/2018″.

La Unidad de Información Financiera (UIF) hace un seguimiento sobre las Personas Expuestas Políticamente para cumplir también con los estándares internacionales del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que combate el blanqueo de capitales. La última resolución sobre las PEP es del año pasado: 192/2024.

El Gobierno denunció por lavado de dinero y evasión al financista Ariel Vallejo, ligado al Chiqui Tapia. (Foto: Instagram/ Arielvallejo_)

El patrimonio de “Chiqui” Tapia

De la comparación que hizo TN de las DDJJ de 2023 y 2025, salta como dato llamativo que hace dos años declaró como sueldo anual por la CONMEBOL $60.645.500 y, en 2025, $718.536.500. La constante entre ambas declaraciones es el dinero en efectivo y que Chiqui Tapia afirma que no tiene tarjetas de crédito. Tampoco, un sueldo como presidente de la AFA.

DDJJ 2023

CEAMSE (vicepresidente): $75.173.953 (Neto anual)

$75.173.953 (Neto anual) CONMEBOL (vicepresidente segundo): $60.645.500 (Neto anual)

$60.645.500 (Neto anual) Sueldos total: $135.819.453.

Propiedades

Chalet en CAMPANA (Cardales): $30.400.000

Chalet en CARDALES (Maschwitz): $32.270.868

Departamento en CABA (Caballito): $17.252.000

Chalet en BECCAR: $13.261.201

Dos chalets en SAN JUAN

Chalet en EXALTACIÓN DE LA CRUZ

Autos

BMW X4 (2017)

(2017) FIAT DUCATO (2013)

(2013) Valuación Fiscal Total: $6.839.620

Dinero

$53.3 millones

Incluye 246.496 dólares en Caja de Ahorro (pesificados a $177)

Declara NO tener tarjetas de crédito

DDJJ de 2025

CONMEBOL (vicepresidente segundo): $718.536.500 (Neto Anual)

(Neto Anual) CEAMSE (presidente): $100.233.144,50 (Neto Anual)

(Neto Anual) Sueldos total: $818.769.644,50

Otros: Intereses Plazo Fijos/Diferencia de Cambio U$S: $130.033.118 Venta Vehículo: $44.306.250 Viáticos de AFA: $30.000.000 Total Otros Ingresos: $204.339.368



Propiedades

Chalet en BECCAR: $15.740.190,05 (la de mayor valor fiscal). Dos chalets en RÍO LUJÁN Un terreno y una casa en SAN JUAN Un departamento en CABA Chalet en CAÑADA (PBA)



Autos