INTERNACIONAL EXPULSARON DEL PAIS A UN EXTRANJERO CONDENADO POR NARCOTRAFICO

Con otro claro mensaje del Gobierno Provincial hoy un ciudadano boliviano, condenado por Infracción a la Ley de Estupefacientes fue deportado.

Una vez más el Gobernador de la Provincia Arq. Leandro Zdero, dio muestra de la clara decisión de cambiar y acompañar a las Fuerzas de Seguridad para poner al Chaco en orden, con la clara premisa de no dar Ni un Paso Atrás contra los delincuentes. El ministro de Seguridad, Dr. Hugo Matkovich, expresó con firmeza: “Chaco no será tierra que oculte delincuentes y toda persona extranjera que cometa delitos en la provincia será deportada.”, enfatizando en que desde el Ministerio a su cargo, se realizaran todas las acciones a su alcance para que estas personas que cometan delitos en la provincia no puedan volver a ingresar.

En un operativo realizado durante la madrugada de este jueves, autoridades policiales de la provincia del Chaco concretaron la expulsión del país de un ciudadano boliviano de 37 años, condenado por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

El procedimiento fue llevado a cabo por un equipo especial que se trasladó hasta la Comisaría de Pampa del Infierno, donde se encontraba alojado el aprehendido. Desde allí, fue escoltado por agentes del Cuerpo de Operaciones Especiales, junto con personal de la División Información de Personas Extranjeras, División Prensa y Comunicación Social, y División Transporte.

El ciudadano extranjero fue trasladado hasta el paso fronterizo de Aguas Blancas, punto de salida de Argentina e ingreso a Bolivia, cumpliendo con la disposición emitida el pasado 24 de julio por la Dirección Nacional de Migraciones. En dicha resolución se canceló su residencia permanente y se declaró irregular su estadía en el país.

