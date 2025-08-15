ENFRENTAMIENTO EN FONTANA FUE APUÑALADO Y BUSCÓ ASISTENCIA MÉDICA: ESTABA PRÓFUGO POR ROBO

El parte médico inicial fue emitido por Rosa Barrios, quien dispuso su derivación al Hospital Julio C. Perrando para una mejor atención. Allí, se confirmó el diagnóstico de «herida de arma blanca en tórax posterior derecho», informando que el paciente se encontraba consciente y estable, y tras recibir curaciones fue dado de alta médica.

Según declaraciones brindadas por González a personal policial de la Comisaría Décima, el agresor sería un hombre identificado como Erick Chávez, con quien mantendría un conflicto de vieja data. El ataque habría ocurrido en el tinglado ubicado en Pasaje Cruz Roja y Calle 14 del Barrio Toba. El herido manifestó que no deseaba radicar denuncia formal.

El joven que terminó apuñalado, pero no fue de gravedad. Tenía orden de detención.

Durante el procedimiento, efectivos policiales constataron que sobre González pesaba un pedido de captura vigente por una causa de supuesto robo a mano armada, con fecha del 8 de mayo de 2025, en perjuicio de Emanuel Ángel García, con intervención de la Fiscalía N° 1.

Ante esta situación, se procedió a su demora y traslado a la División Medicina Legal, y se mantuvo comunicación con el fiscal Francisco de Obaldía de Eyseric de la Fiscalía N° 14, quien dispuso que se notifique la aprehensión de González en el marco de la causa mencionada.