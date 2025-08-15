En comunicación telefónica con los estudios de CIUDAD TV, el diputado del NePAR, Juan José Bergia, se refirió a la lista de candidatos que participarán este 26 de octubre en la contienda electoral nacional en la que se elegirán diputados y senadores para ocupar bancas en el Congreso. Lo harán representando a la Lista 193- NePAR.

“El NePAR va a ofrecer a la ciudadanía del Chaco, candidatas y candidatos que representen a la verdad, con honestidad y con actitud”, sostuvo.

La nómina de candidatos del NePAR, se compone de la siguiente manera:

Diputados Nacionales titulares: Erika “Turca” Nasir, Dante Santi, Ana Alvarenga y Matías Bergia. Suplentes: Melanie Ortega, Maximiliano López y Noemí Pared.

Senadores nacionales titulares: Miles Perkovich, Alicia Santambrogio y José “Pona” Pérez. Suplentes: Norma Benítez, Catalino Meza y María de los Ángeles Gutiérrez.

“Son todos candidatos nuevos. Ninguno puede ofrecer fraude moral como ofrecen los demás espacios. Ya hay en otras listas candidatos que fueron senadores que no hicieron una para el Chaco. También un exvicegobernador que no le deja paso a los más jóvenes”, aseguró Bergia.

Invitó a la ciudadanía chaqueña “a votar la Lista 193 y hacer valer sus derechos. A votar por gente que va a defender al pueblo del Chaco, a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los trabajadores y a la gente de campo”, sostuvo el diputado provincial y referente del espacio político.

“Necesitamos gente que vaya al Congreso y que no diga a todo que sí al Gobierno Nacional, sostuvo el legislador y apeló a “marcar un rumbo y a decir la verdad”, arengó el legislador y recalcó: “Nos enorgullece que esta gente nos pueda representar en estas elecciones del 26 de octubre”.

Para el referente del NePAR, “el escenario político es favorable porque nosotros tenemos que indicarle a la gente cómo se vota. Entrar en el partido NePAR, Lista 193, buscar Érika “Turca” Nasir y Dante Santi, como candidatos a diputados y marcar. Buscar en los senadores a Miles Perkovich y a Alicia Santambrogio y marcar. El pueblo del Chaco sabe que esta gente tiene las ganas y la voluntad, son honestos, tienen actitud y van a trabajar con la verdad para todo el pueblo”, apuntó.

Por último, expresó: “Estamos muy contentos por la convocatoria, por la gente que participó, por la representación. Porque tenemos a una trabajadora de Salud Pública de Tres Isletas (Noemí Pared); a un muchacho joven, presidente del Comité de Circuito del radicalismo de Pampa del Indio, como Perkovich; a una militante y trabajadora social como “Turca” Nasir de Margarita Belén, y a un empresario privado como Dante Santi. El pueblo de Chaco puede ver que tenemos un abanico de posibilidades y de canditadas y candidatos que tiene la posibilidad de representar a un pueblo chaueño que hoy no tiene ganas de aprticipar, de votar. No se van a entregar al poder de turno porque es gente compenetrada con todos los temas”.