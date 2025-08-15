TRÁGICAS INUNDACIONES EN INDIA Y PAKISTÁN: ASCIENDE A 280 EL NÚMERO DE MUERTOS

Decenas de personas permanecen desaparecidas. Un helicóptero que participaba de las tareas de rescate se estrelló y murieron todos sus ocupantes. Se suspendió una tradicional peregrinación hindú y tuvieron que evacuar a miles de caminantes.

Decenas de desaparecidos en una aldea remota del Himalaya

En la Cachemira controlada por India, los rescatistas buscaban este viernes a los desaparecidos en la remota aldea himalaya de Chositi, luego que las inundaciones repentinas de la víspera dejaran al menos 60 fallecidos y 80 desaparecidos, según las autoridades.

Los funcionarios detuvieron el operativo durante la noche, pero el jueves se rescató al menos a 300 personas después de los potentes aguaceros que causaron inundaciones y deslaves. Se cree que muchos de los desaparecidos fueron arrastrados por las corrientes.

Harvinder Singh, un residente en la zona, se unió a las labores de rescate inmediatamente después del desastre y ayudó a recuperar 33 cuerpos de debajo del barro, contó. Al menos 50 personas con lesiones graves fueron atendidas en hospitales de la zona, muchas de ellas rescatadas de un arroyo lleno de barro y escombros.

Chositi, en el distrito de Kishtwar, en Cachemira, es el último pueblo accesible para vehículos motorizados en la ruta de una peregrinación anual hindú en marcha a un santuario que está a 3.000 metros (9.500 pies) de altitud. Las autoridades anunciaron la suspensión de la peregrinación, que comenzó el 25 de julio y que terminaría el 5 de septiembre.