INTENTABA VENDER ELEMENTOS ROBADOS Y FUE DETENIDO

Continúan con la investigación para dar con los otros autores.

este sábado los efectivos de la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña, tomaron conocimiento que varios sujetos habían sustraído de una vivienda del barrio Rucci, varios elementos.

Por ello comenzaron sus investigaciones, con el aporte de cámaras de seguridad municipales, se identificó a dos sujetos. Posteriormente, se estableció que los sospechosos, ofrecían a la venta elementos de dudosa procedencia, en inmediaciones de calles 44 y 49 del barrio Aipo.

Rápidamente los sabuesos llegaron a la barriada donde observaron a tres sujetos trasladando bolsas; al notar la presencia policial, arrojaron los objetos y huyeron saltando muros. Los agentes demoraron a uno de ellos de 19 años.

Además secuestraron una bolsa de arpillera con cables y portalámparas, cable prolongador tipo alargue, una olla eléctrica y una parrilla.

El detenido y los objetos incautados fueron remitidos a la Comisaría Cuarta por razones de jurisdicción, bajo intervención de la Fiscalía N°4 a cargo del Dr. Valero.

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