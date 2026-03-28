CLUB CENTRAL NORTE, CADA VEZ MÁS GRANDE: AVANZAN LAS OBRAS EN SU CENTENARIO

El gobernador Leandro Zdero estuvo en las instalaciones del Club Central Norte de Resistencia, donde constató el avance de importantes obras de infraestructura y valoró el crecimiento institucional de la entidad en el marco de su centenario.

Acompañado por el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, el titular de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masin y el presidente de la institución, Raúl Montenegro, el mandatario recorrió el predio con el objetivo de supervisar las obras ejecutadas y proyectar nuevas intervenciones que fortalezcan el desarrollo del espacio deportivo.

En ese contexto, Zdero destacó el trabajo articulado entre el sector público y privado, al señalar que “Central Norte viene siendo una muestra del seguir avanzando mediante esta articulación”. Asimismo, subrayó la importancia del club como ámbito de contención y formación, remarcando “la cantidad de chicos que participan en las distintas disciplinas” y el crecimiento sostenido de la institución. “El club está quedando chico porque sigue creciendo, y queremos acompañarlo también en el mes de octubre, cuando cumpla sus cien años”, expresó el Gobernador, ratificando el respaldo del Gobierno provincial al desarrollo de la entidad.

Por su parte, Fabio Vázquez resaltó ayer el trabajo que se viene realizando en el club y lo calificó como “un ejemplo para otras instituciones”, poniendo en valor la inversión y el compromiso conjunto. Además, mencionó algunas de las obras realizadas y en ejecución, entre ellas una nueva tribuna, estacionamiento, canchas de paddle y la construcción de vestuarios.

En tanto, el presidente de la institución, Raúl Montenegro, agradeció la presencia del mandatario y destacó la importancia de mostrar los avances logrados en el año del centenario. “Queríamos compartir las obras y proyectar nuevas mejoras para seguir creciendo”, señaló.

A su turno, el vicepresidente Alejandro Norniella brindó detalles de los trabajos en marcha, que incluyen la ampliación de tribunas en distintos sectores, la construcción de locales comerciales y mejoras en infraestructura general. El Club Central Norte se consolida como un espacio clave para la práctica deportiva y la contención social en Resistencia, reafirmando su compromiso con la comunidad y proyectando nuevas oportunidades en el año en que celebra sus 100 años de vida institucional.

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