CONECTIVIDAD PARA TODOS: CASTELLI AVANZA CON LA EXTENSIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y WIFI LIBRE

En Castelli, la gestión del intendente Pío Sander continúa fortaleciendo la conectividad en la ciudad con el inicio de la extensión de la red de fibra óptica, una obra clave que permitirá mejorar el acceso a internet y brindar nuevos espacios de wifi libre y gratuito para toda la comunidad.

Desde el Departamento del Centro de Monitoreo, logrando extender la red troncal principal con una línea de fibra óptica de 1.300 metros sobre la avenida Güemes, lo que permitirá ampliar la cobertura y garantizar una conexión más estable y eficiente en distintos sectores de la ciudad.

Con el objetivo de construir una ciudad más moderna, inclusiva y conectada, se están instalando puntos de wifi libre en lugares estratégicos y de mayor concurrencia, permitiendo que jóvenes, estudiantes, familias y turistas puedan acceder a internet de manera gratuita.

Puntos de wifi libre

Plaza San Martín (ya habilitado)

El Pulmón Verde

Punto Digital

Acceso principal – Paseo de la Virgen

En cada uno de estos espacios los vecinos podrán identificar la imagen de hotspot, que indicará el punto de conexión para acceder al wifi gratuito de forma rápida y sencilla.

Esta iniciativa busca reducir la brecha digital, fortalecer la inclusión tecnológica y acompañar el desarrollo educativo, social y turístico de Castelli, consolidando una ciudad que avanza hacia el futuro con más servicios y oportunidades para todos.

Más conectividad es más desarrollo, más inclusión y más oportunidades para la comunidad.

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