SAENZ PEÑA ESCLARECEN ROBO A COMERCIO: UN MENOR DETENIDO

Recuperaron varios objetos.

Este sábado se produjo un robo en el local comercial ubicado en calle 14 entre 3 y 5 del centro de la ciudad. La propietaria, denunció que ingreasaron al comercio y se llevaron un bolso matero de cuero, un termo, mates y bombillas.

Tras la denuncia, la División de Investigaciones Complejas inició un relevamiento de cámaras de seguridad. En las imágenes se observó a un joven trasladando los elementos sustraídos. El seguimiento permitió identificarlo.

Fue así que hoy a las 13:50, personal policial se dirigió a la intersección de calles 19 entre 44 y 46 del barrio Evita, donde procedió a la conducción de un adolecente de 15 años. En su poder se secuestró un termo azul y un porta-termo marrón símil cuero, coincidentes con los denunciados.

El menor fue trasladado junto a los elementos a la Comisaría Primera para continuar con las diligencias judiciales.

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