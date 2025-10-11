INÉDITO: EMMANUEL MACRON DESIGNÓ PRIMER MINISTRO DE FRANCIA AL MISMO QUE RENUNCIÓ EL PASADO LUNES

Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Tras una jornada políticamente caótica para el gobierno de Francia, Emmanuel Macron volvió a nombrar a Sébastien Lecornu como primer ministro, solo cinco días después de su renuncia al mismo puesto, motivada por las críticas recibidas desde todos los bloques políticos, incluidos los aliados del presidente francés.

La inédita decisión de Macron se conoció pasadas las 22 (hora francesa) y provocó un verdadero tembladeral entre sus críticos y en la opinión pública, que tras la dimisión de Lecornu esperaba un verdadero cambio de rumbo por parte del mandatario que asumió sus funciones en 2017.

Mediante redes sociales, el primer ministro manifestó: «Acepto, por deber, la misión que me ha confiado el presidente de la República para hacer todo lo posible para proporcionar a Francia un presupuesto para fin de año y responder a los problemas de la vida cotidiana de nuestros compatriotas».

También hizo un llamamiento a «poner fin a esta crisis política» así como a la «inestabilidad que perjudica la imagen de Francia y sus intereses», al considerar que “la restauración de nuestras cuentas públicas sigue siendo una prioridad para nuestro futuro y nuestra soberanía: nadie puede eludir esta necesidad».

Para el funcionario que se sucedió a sí mismo, «el nuevo equipo de gobierno debe encarnar la renovación y la diversidad de competencias», señalando además que «todas las cuestiones planteadas durante las consultas realizadas en los últimos días están abiertas al debate parlamentario… Haré todo lo posible para tener éxito en esta misión», sentenció.