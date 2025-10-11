INÉDITO: EMMANUEL MACRON DESIGNÓ PRIMER MINISTRO DE FRANCIA AL MISMO QUE RENUNCIÓ EL PASADO LUNES
El lunes pasado y en medio de una profunda crisis política que atraviesa el gobierno de Macron, su primer ministro y hombre de confianza Sébastien Lecornu renunció como primer ministro, pero el presidente volvió a designarlo en el mismo puesto ante falta de alternativas.
Rechazos generalizados
En tanto, las críticas de todos los sectores políticos, de izquierda y de derecha, no se hicieron esperar. La presidenta de La Francia Insumisa (LFI) en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, instó a los parlamentarios a «firmar una moción de censura» contra Lecornu y otra contra Macron. «Lecornu, quien dimitió el lunes, fue reelegido por Macron este viernes. Macron pospone miserablemente lo inevitable: su salida«, indicó mediante redes sociales.
Por su parte, el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, indicó que el anuncio es una «broma, una vergüenza democrática y una humillación para los franceses… Censuraremos de forma inmediata a este equipo, cuya única razón de ser es el miedo a la disolución (de la Asamblea), es decir, al pueblo«.
La secretaria general del partido Los Ecologistas, Marine Tondelier, se manifestó con un «increíble» en redes sociales, mientras que el líder del ultraderechista Unión de las Derechas por la República, Eric Ciotti, también instó a censurar al nuevo primer ministro.
De igual forma, el vicepresidente del conservador Los Republicanos, Julien Aubert, habló de «una auténtica burla», y el secretario general del Partido Comunista, Fabien Roussel, tachó de «inaceptable» la nueva designación de Lecornu.