PAMPA DEL INFIERNO SECUESTRAN CASI CIEN TONELADAS DE MAÍZ SIN DOCUMENTACIÓN VÁLIDA

El operativo fue realizado por efectivos de la Sección Rural Pampa del Infierno junto a personal de la Sección Rural Guanaco. Los agentes incautaron cerca de 100 mil kilos de maíz que eran transportados sin la documentación habilitante correspondiente.

El procedimiento se llevó a cabo anoche, alrededor de las 23, durante un control vehicular sobre un camino vecinal ubicado a unos 50 kilómetros al norte de la localidad de Los Frentones, en jurisdicción de Pampa del Infierno.

Durante la inspección, el personal policial interceptó tres camiones marca Scania con sus respectivos acoplados, conducidos por hombres de 46, 66 y 34 años. Al requerir la documentación, los choferes presentaron cartas de porte: una se encontraba vencida y las restantes presentaban irregularidades.

Ante esta situación, y tras la consulta con el jefe de la División Fiscalización Agropecuaria del ARCA, se dispuso el secuestro preventivo de la totalidad del maíz transportado, conforme a la normativa vigente.

El cereal y los camiones fueron trasladados a las instalaciones de la Sección Rural Pampa del Infierno, donde quedaron bajo resguardo. Las actuaciones continúan a cargo de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, que investiga el origen y destino final del cargamento incautado.

