¿POR QUÉ HAY DEMORAS EN LOS COLECTIVOS DEL AMBA Y QUÉ RECLAMAN LAS CÁMARAS EMPRESARIAS?

Además, las entidades empresariales señalaron que el Estado mantiene una abultada deuda que supera los 128 mil millones de pesos en concepto de compensaciones. Ante esta situación financiera que califican como «insostenible», el sector advirtió que se verá en la estricta necesidad de profundizar las medidas de racionalización, lo que derivará en menos unidades en la calle y tiempos de espera mucho más prolongados para los pasajeros.