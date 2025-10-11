PRESIDENCIA DE LA PLAZA RECUPERAN DOS ANIMALES BOVINOS ROBADOS TRAS UN RASTREO DE 14 KILÓMETROS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La policía rural de Presidencia de la Plaza siguió las huellas entre monte y cañadas hasta encontrar los animales atados en una zona boscosa.

Efectivos de la Sección Rural, dependiente del Departamento de Seguridad Rural Machagai, lograron recuperar dos animales bovinos que habían sido sustraídos de un establecimiento ubicado en Colonia Brandsen.

El operativo se inició luego de la denuncia del productor, quien informó que personas desconocidas habían ingresado a su campo y arreado los animales.

Tras la denuncia, los efectivos iniciaron un rastreo de los huellas de equinos y bovinos, recorriendo más de 14 kilómetros por un terreno de monte espeso y cañadas. Tras varias horas de búsqueda localizaron a los animales atados a árboles de la zona, con las marcas correspondientes a su propietario.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de General San Martín, se procedió al secuestro y restitución de los animales.

Relacionado