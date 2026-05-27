INCÓMODO MOMENTO: SECRETARIO DE AGRICULTURA SE ENOJÓ PORQUE NADIE LO APLAUDIÓ Y RECLAMÓ MÁS «FLOW»

“No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención que no aplaudan. Si no le ponemos un poco de flow, de onda, a la República Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano”, disparó notablemente molesto.

Un reclamo actitudinal que expone el clima con el sector

La escena sumó un aditivo aún más incómodo cuando el titular de la cartera agropecuaria individualizó su reclamo hacia las primeras filas del auditorio, intentando forzar una reacción del público.

“Empezá a aplaudir, así alguien aplaude…”, le exigió de forma directa a uno de los asistentes, para luego rematar: “Es una cuestión pura y exclusivamente actitudinal”.

El cruce dejó en evidencia el complejo momento que atraviesa la relación entre el Poder Ejecutivo y los sectores concentrados del campo.

Aunque desde los despachos oficiales se insiste en el impacto positivo de la desregulación y la quita de trabas burocráticas, la dirigencia agroindustrial mantiene una postura cauta y de reclamo sostenido —principalmente en torno a la carga impositiva de las retenciones y la rentabilidad frente a los costos—, una distancia que quedó materializada en el frío e incómodo silencio que tanto irritó al funcionario.