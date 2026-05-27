QUITILIPI CONCRETARON LA DEMORA DE UN HOMBRE POR UNA CAUSA DE SUPUESTO ROBO CALIFICADO

El procedimiento se realizó en el barrio San Cayetano.

Hoy, pasadas las 10:00, personal de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas, identificó y demoró a un hombre de 34 años, sobre quien pesaba un pedido de detención inmediata en el marco de una causa por “Supuesto Robo Calificado”.

La medida judicial había sido emitida por la Fiscalía Penal N° 3 de Resistencia y se encontraba vigente desde el mes de abril del corriente año.

Finalmente, el hombre fue trasladado y entregado a la Comisaría local, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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