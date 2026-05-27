CURSO FEDERAL DE ARBITRAJE EN EL JAIME ZAPATA: MÁS DE 80 ÁRBITROS DE LA REGIÓN SE CAPACITARON EN RESISTENCIA

El polideportivo Jaime Zapata fue sede hoy del Curso Federal de Arbitraje, una importante instancia de formación destinada a árbitros de distintas provincias del país que buscan dar el salto a categorías superiores del fútbol argentino.

Participaron alrededor de 80 árbitros provenientes de Misiones, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco, quienes realizaron evaluaciones físicas y teóricas como parte del proceso de capacitación.

La jornada tuvo dos ejes principales: las pruebas físicas desarrolladas en la pista del polideportivo y las actividades teóricas realizadas en el SUM de la institución.

El cuerpo docente estuvo integrado por reconocidos ex árbitros internacionales como Sergio Pezzotta, Juan Pablo Pompei, Marcelo Aumente, Gustavo Lechner, Cristian Rossen y Leandro González, quienes acompañaron y evaluaron a los participantes durante el curso.

La delegación fue recibida por el vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, profesor Gabriel Pellegrini, quien destacó la importancia de este tipo de encuentros para la provincia.

“Para nosotros es un honor tenerlos acá en nuestra casa. No es la primera vez que los recibimos y tratamos de que estén cómodos y puedan desarrollar su actividad con total comodidad. Todas las instalaciones del Instituto del Deporte Chaqueño están siempre a disposición de ellos”, expresó Pellegrini.

Por su parte, Sergio Pezzotta agradeció el acompañamiento institucional y remarcó el crecimiento del programa de formación arbitral a nivel federal. “Agradecemos al presidente y vicepresidente del Instituto, y a toda la provincia que siempre nos recibe y está predispuesta para este tipo de actividades. Hace tiempo venimos trabajando con distintas universidades del país. Este es un curso más junto a la UNNE, donde chicos y chicas de la región se preparan para tener posibilidades de dirigir en otro nivel”, señaló.

Asimismo, destacó que “de acá van a salir los nuevos árbitros federales” y explicó que la propuesta impulsada a través del Consejo Federal, encabezado por Pablo Toviggino, ya lleva ocho cursos realizados en distintas regiones del país, con nuevas capacitaciones previstas para el próximo año. “El objetivo es capacitar a los árbitros de cada región y beneficiar a las ligas de cada rincón del país”, concluyó Pezzotta.

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