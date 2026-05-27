SÁENZ PEÑA DEMORARON A UN MENOR Y RECUPERARON ELEMENTOS SUSTRAÍDOS EN BARRIO BELGRANO
El procedimiento se inició tras una alerta del Centro de Monitoreo Municipal.
Efectivos de la Comisaría Segunda demoraron esta mañana a un adolescente de 17 años y secuestraron varios elementos de dudosa procedencia en el barrio Belgrano.
El operativo se realizó cerca de las 6:30, luego de que operadores del Centro de Monitoreo Municipal detectaran a dos jóvenes trasladando objetos sospechosos. Al notar la presencia policial, ambos intentaron huir; uno fue demorado y el otro logro escapar.
Durante el procedimiento secuestraron herramientas, un matafuego, un kit de seguridad vehicular y una cubierta. Además, tras averiguaciones, recuperaron una bomba de agua y un secarropa que habían sido sustraídos y posteriormente vendidos.
La Fiscalía de Investigación Penal N° 4 y el Juzgado de Menor y Familia tomaron intervención en la causa, caratulada como “Supuesta Investigación Actuada”, mientras continúan las diligencias para establecer la procedencia de los elementos secuestrados y localizar al segundo involucrado.