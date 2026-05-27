AVANZA LA AMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DEL CANAL N° 1 PARA MEJORAR EL ESCURRIMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

La Municipalidad de Juan José Castelli continúa ejecutando importantes trabajos de ampliación y limpieza del Canal N° 1, una obra fundamental que busca optimizar el drenaje y favorecer el normal escurrimiento de las aguas pluviales en distintos sectores de la ciudad.

El intendente Pío Sander recorrió el avance de las tareas que se llevan adelante en la zona del Parque Industrial y en inmediaciones del barrio El Pato, donde máquinas y personal municipal trabajan intensamente en la ampliación y extensión de canales estratégicos.

Estas intervenciones permitirán mejorar el sistema de desagües y reducir los inconvenientes ocasionados por las intensas precipitaciones, beneficiando especialmente a vecinos de los barrios Papa Francisco I y sectores cercanos.

Desde el municipio destacaron que las obras forman parte de un plan integral de infraestructura hídrica que apunta a fortalecer el sistema de escurrimiento urbano y prevenir anegamientos en épocas de lluvias abundantes.

Además de la limpieza y profundización del canal existente, los trabajos incluyen ensanchamiento, perfilado y extensión de nuevas conexiones para facilitar una mejor circulación del agua y evitar acumulaciones en zonas críticas.

“El objetivo es continuar mejorando el sistema de desagües de la ciudad y brindar soluciones concretas a los vecinos, especialmente en sectores históricamente afectados por las lluvias”, señalaron desde el Ejecutivo municipal.

La comuna continúa desarrollando obras de mantenimiento y saneamiento hídrico en distintos puntos de la ciudad, priorizando acciones que permitan mejorar la calidad de vida y garantizar mayor seguridad para las familias.

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