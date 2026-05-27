EL OPERATIVO DE SALUD RES LLEGA ESTE JUEVES A LOS FRENTONES Y RÍO MUERTO

La iniciativa articulada entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Asuntos Estratégicos brindará atención médica gratuita y servicios integrales para la comunidad.

Este jueves 28 de mayo se realizará un nuevo Operativo de Salud RES en las localidades de Los Frentones y Río Muerto, con el objetivo de acercar atención médica integral y servicios sanitarios gratuitos a vecinos de la zona.

La actividad es organizada de manera conjunta por el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Asuntos Estratégicos del Gobierno provincial. El coordinador del operativo, Gerardo Delgado, destacó la importancia de continuar acercando prestaciones esenciales a distintas localidades del interior chaqueño.

En Los Frentones, el operativo se desarrollará desde las 9:30 en el Hospital “Mirtha Oliva Santos”, donde se brindarán prestaciones de clínica médica, pediatría, odontología, obstetricia, ginecología, cardiología, neumología y ecografías generales. Además, estarán presentes el Programa de Inmunización, IPRODICH y Ñachec.

Por otra parte, en Río Muerto, el dispositivo sanitario funcionará también desde las 9:30 en el Centro de Salud “Julio Jacinto Salvi”, con atención en clínica médica, pediatría, obstetricia y odontología.

Desde la organización recordaron que los asistentes deberán concurrir con DNI para poder acceder a las distintas prestaciones.

A través de estos operativos, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo el acceso a la salud, garantizando atención médica y servicios esenciales en distintos puntos del territorio chaqueño.

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