EL GOBIERNO PROVINCIAL AVANZA EN LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

Este miércoles comenzó la capacitación para la implementación del nuevo Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), que permitirá mejorar la trazabilidad, el control y la transparencia del gasto público en tiempo real.

El Gobierno provincial dio inicio este miércoles al proceso de capacitación para la implementación del nuevo Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), una herramienta que permitirá modernizar la administración financiera del Estado y optimizar el seguimiento de los recursos públicos desde la solicitud hasta el pago.

La actividad se desarrolló en el Salón Obligado y estuvo encabezada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, quien destacó la importancia del acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional para avanzar en la incorporación de este sistema. “El e-SIDIF nos permitirá contar con mayor seguridad, control y transparencia, que es uno de los puntos centrales de esta gestión de gobierno”, señaló el funcionario.

El nuevo sistema plantea una profunda transformación de la administración financiera provincial, basada en tres ejes estratégicos: la ampliación del alcance funcional, la actualización tecnológica y la incorporación de herramientas orientadas a una gestión por resultados.

Durante esta primera jornada de capacitación se abordaron el funcionamiento del sistema, sus objetivos, alcances y plazos de implementación. Participaron además la subsecretaria de Planificación Económica y Control de Gestión, contadora María Luisa Bonaldi, coordinadora del equipo técnico junto a los Órganos Rectores; el contador general de la Provincia, Marcelo Zabaleta; el tesorero general, Carlos Olivera; y la directora general de Finanzas y Presupuestos, Valeria Rossi.

En representación de la Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera (DGSIAF) del Ministerio de Economía de la Nación participaron las contadoras Laura Apat y Silvana Amadeo, junto al licenciado en Informática Rodolfo Baader.

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