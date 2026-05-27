FONTANA CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE AXEL GONZÁLEZ: FINALIZÓ LA JORNADA DE RASTRILLAJES SIN NOVEDADES
Los operativos de búsqueda desplegados durante la jornada de este miércoles finalizaron sin resultados positivos en relación al paradero de Axel González.
Las tareas fueron llevadas adelante por personal policial junto a distintas áreas operativas y especializadas, realizando recorridas, rastrillajes e inspecciones en sectores previamente establecidos.
Desde la coordinación del operativo informaron que las acciones se reanudarán mañana a primera hora, ampliando los trabajos hacia otros sectores de las localidades de Fontana y Puerto Tirol.
Asimismo, se remarcó que las investigaciones continúan en curso, avanzando sobre distintas líneas de trabajo con el objetivo de obtener información que permita dar con el joven buscado.
La Policía del Chaco mantiene activos todos los recursos humanos y logísticos afectados al operativo.