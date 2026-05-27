QUITILIPI NO QUISO PRESTARLE PLATA Y LE PEGARON UN BOTELLAZO: HAY UN DETENIDO

El denunciante, y presunta víctima del hecho, especificó que todo ocurrió en su casa.

Ayer, cerca de las 4:30 de la madrugada, un ciudadano de 48 años y otro de 27 terminaron una discusión a los golpes. Según lo denunciado, el mayor de los dos se negó a prestarle dinero al otro y allí comenzó la agresión por parte del más joven que terminó con darle un botellazo de vidrio en la cabeza. El sospechoso fue detenido esta siesta por los agentes de la Comisaría de Quitilipi bajo la causa de “supuestas lesiones leves”.

Todo el incidente ocurrió en la casa del denunciante, ubicada en el barrio Matadero. El se encargó de hacer pública la situación en redes sociales después de ir al médico por el botellazo.

Los agentes libraron un operativo cerrojo con cautela y sigilo en la zona hasta que llegaron a la detención del joven de 27 años a eso de las 16:30 de hoy. Se abrió una causa de “supuestas lesiones leves”, pero también se descubrió que ya tenía otra causa de “supuestas amenazas” activa desde el 16 de mayo de este año emitida por el Juzgado Correccional de Presidencia Roque Sáenz Peña.

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